Leao Milan: in estate il club era pronto ad aprire alla CESSIONE se… Il RETROSCENA che non ti aspetti sul portoghese

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare di Rafael Leao, tra i più deludenti sabato nell’anticipo di campionato in cui il Milan ha perso 2-1 in casa del Parma.

Secondo il quotidiano oggi in edicola il club non avrebbe chiuso in estate in maniera totale alla sua partenza ma avrebbe valutato eventuali offerte da capogiro qualora queste fossero arrivate. Nessuna proposta di questo tipo è stata mai messa sul tavolo e così il portoghese è rimasto senza troppi problemi.