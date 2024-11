Leao Milan, la frecciata di Costacurta: «Non è il giocatore più forte. Per Fonseca i giocatori importanti giocano sempre…». Le parole

Leao è finito nel mirino di Costacurta che ha lanciato una dura frecciata al numero 10 del Milan che ieri è partito dalla panchina contro lo Slovan Bratislava.

COSTACURTA SU LEAO – «Per me non è il giocatore più forte del Milan, per tanti si. Per me inizia ad essere abbastanza normale che possa andare in panchina. Ci sono giocatori più importanti che giocano sempre. I giocatori importanti per Fonseca giocano sempre…».