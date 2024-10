Leao Milan, Bergomi perplesso: «Perchè siamo arrivati a questo? »

Leao Milan, Bergomi, ex calciatore e opinionista, ha commentato il momento dell’esterno portoghese: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Beppe Bergomi, ex calciatore e opinionista, ha parlato in questi termini del momento di Rafael Leao con la maglia del Milan:

PAROLE – «Due anni fa questo ragazzo fa 13 gol e non so quanti assist: nella mia testa ho detto, questo ragazzo cresce e invece è andato sotto. Perché siamo arrivati a questo? Perchè non ci fa vedere determinate cose? La fiducia e la motivazione se la deve creare da solo ma perchè non riesce a fare più quel tipo di prestazioni?».