Leao Al Hilal, 100 milioni nelle casse del Milan? È arrivata la DECISIONE del portoghese

Leao Al Hilal, 100 milioni nelle casse del Milan? È arrivata la DECISIONE dell’attaccante portoghese sul suo futuro

Il Corriere dello Sport oggi in edicola è tornato a discutere del futuro di Rafael Leao, corteggiato in queste settimane in particolare dall’Al Hilal che sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 100 milioni di euro per il suo cartellino.

Non si è fatta attendere la risposta del 10 rossonero e del club: il Milan non ha alcuna intenzione di cederlo se non per il valore della clausola da 175 milioni, mentre Rafa ha dato priorità assoluta ai rossoneri o al massimo al calcio europeo.