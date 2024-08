Lazio Milan, Fonseca perde DUE titolari per infortunio! SALTANO la sfida: le CONDIZIONI e tutti i dettagli

Salteranno la sfida di Serie A tra Lazio e Milan: oltre all’infortunato Morata salta il match anche Thiaw. Il difensore era in dubbio dopo una distorsione in allenamento e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, non sarà presente all’Olimpico.

A lui si aggiunge ovviamente Morata che ha già saltato il match contro il Parma. In difesa dovrebbe giocare Tomori con Pavlovic mentre in attacco nuovamente Okafor.