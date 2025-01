Condividi via email

Lazetic Milan, un club italiano interessato al serbo: questa la situazione! Il calciatore è in prestito attualmente in Serbia

Le ultime riportate da Gianluca Di Marzio sottolineano un interesse del Bari per Marko Lazetic, giovane attaccante del Milan. Ecco quanto riportato dall’esperto di mercato. Il calciatore è attualmente in prestito in Serbia al TSC.

PAROLE – “Bari, primo contatto esplorativo per un prestito di Marko Lazetic del Milan. Il calciatore è attualmente in prestito in Serbia al TSC“.