Koopmeiners Milan: la Juventus non molla, l’INTRECCIO con il calciomercato rossonero

La Juventus scatenata sul mercato. Nel mirino un terzo colpo a centrocampo: Koopmeiners. L’intreccio con il Milan

La Juve, in caso mancato rinnovo di contratto di Rabiot in scadenza tra due giorni, con calma potrebbe tentare l’assalto a Koopmeiners dell’Atalanta e completare così la rivoluzione di mercato a centrocampo. Possibile intreccio in tal senso con il calciomercato Milan interessato sia al francese che all’olandese.

L’olandese, infatti, si aggiungerebbe ai colpi Douglas Luiz, praticamente fatto (manca solo l’annuncio), e Khéphren Thuram che potrebbe essere un altro nuovo acquisto (da definire nei prossimi giorni). A riferirlo è Luca Marchetti a Sky Sport.