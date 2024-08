Koné Milan e non solo: c’è un NUOVO nome pronto a balzare in pole se parte Bennacer. NOVITÀ

Koné Milan e non solo: c’è un NUOVO nome pronto a balzare in pole se parte Bennacer. Tutte le NOVITÀ sui rossoneri

Tuttomercatoweb ha fatto il punto sul calciomercato Milan, svelando le possibili strategie dei dirigenti rossoneri nel caso in cui in queste ultime ore dovesse partire Bennacer in direzione Arabia Saudita.

Non solo Koné, c’è un nuovo nome che potrebbe presto balzare in pole position per sostituire l’algerino. Si tratta di Adrien Rabiot, centrocampista francese attualmente svincolato già accostato ai rossoneri nelle scorse settimane.