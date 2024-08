Koné Milan, l'annuncio a SORPRESA di Ibrahimovic: «Lo stiamo SEGUENDO. Siamo al giorno 6 su 7 della costruzione della squadra, vediamo...»

Koné Milan, l’annuncio a SORPRESA di Ibra: «Lo stiamo SEGUENDO. Siamo al giorno 6 su 7 della costruzione della squadra, vediamo…». Le dichiarazioni

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa per presentare Fofana e per analizzare quelli che potrebbero essere i prossimi colpi del mercato Milan, soffermandosi su Koné.

SU KONÉ – «Lo stiamo seguendo, che è cresciuto tanto. Ha fatto le Olimpiadi, poi vediamo cosa abbiamo nella nostra testa. Ma si, lo stiamo seguendo. Con Fofana si chiude un po’ di spazio per lui, ma vediamo. Manca solo un giorno in cui stiamo creando questo nuovo mondo del Milan».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI IBRAHIMOVIC