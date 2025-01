Kolo Muani Milan, sul giocatore anche la Juventus: ecco spiegata la situazione

Kolo Muani Milan, Tuttosport lancia la suggestione sul possibile scambio con Vlahovic: l’ultima idea per l’attacco dei bianconeri

Come spiegato da Tuttosport, la Juve segue sempre con grande interesse la situazione di Kolo Muani, accostato anche al Milan. L’attaccante è in uscita dal PSG già a gennaio, ma la concorrenza per lui è tanta. I bianconeri, però, hanno una carta da giocarsi.

Si parla infatti di un possibile scambio con Dusan Vlahovic, che non è un mistero ha diversi estimatori dalle parti di Parigi. Possibile che i due cambino casacca in prestito anche se, per il momento, si tratta solo di una suggestione.