Kjaer torna dal primo minuto in Porto Milan: guiderà lui la difesa

Ci sarà Simon Kjaer in campo dal primo minuto per Porto Milan. Il capitano della nazionale danese guiderà la difesa rossonera

Stefano Pioli si affida a Simon Kjaer nel match tra Porto e Milan allo stadio Do Dragao; il difensore danese, capitano della propria nazionale, era stato risparmiato in campionato proprio per dargli respiro dopo il largo impiego con la Danimarca.

Guiderà quindi Kjaer la retroguardia rossonera, formata da Ballo-Toure, Tomori, Calabria e Tatarusanu, in una sfida che il Milan non può perdere se vuole passare il turno in Champions League.