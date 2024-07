Kiwior Milan, il polacco scaricato dall’Arsenal può tornare in Italia: è corsa a tre. ULTIME

Kiwior Milan, il polacco scaricato dall’Arsenal può tornare in Italia: è corsa a tre. Le ULTIME sul mercato

Il futuro di Jakub Kiwior potrebbe essere in Serie A. L’Arsenal, che sta chiudendo in questi giorni l’operazione Calafiori con il Bologna, ha deciso di privarsi del polacco nel corso di questa sessione.

Sulle sue tracce, stando a quanto riportato in queste ore da Sportitalia, ci sarebbero tre club. Non solo i rossoneri, ma anche la Juventus (che si sta però via via defilando perchè concentrata su Todino) e l’Inter.