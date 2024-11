Kings League in Italia: presentato il torneo – VIDEO

Kings League in Italia: Fedez, Piquè, Ibrahimovic, Pirlo, Toni e Buffon presentano il torneo. Cosa è successo ieri a Torino – VIDEO

La Kings League sbarca in Italia. All’evento di presentazione, che i colleghi di Juventusnews24 hanno seguito e ha raccontato in diretta ieri a Torino, erano presenti tanti campioni di calcio e non solo.

Tra gli ospiti presenti c’erano Fedez, Piquè (ideatore del progetto), Ibrahimovic, Pirlo, Toni e Buffon. Il dirigente svedese del Milan, in particolare, è presidente della Kings League Italia.