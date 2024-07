Keylor Navas SBARCA in Italia: l’ex obiettivo del Milan firma con LORO

Keylor Navas è pronto a sbarcare in Italia: il portiere, ex obiettivo del Milan, ha trovato l’accordo con il Monza. I dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Keylor Navas, noto portiere ex PSG e Real Madrid, è pronto a sbarcare in Italia già nelle prossime ore.

L’ex obiettivo del calciomercato Milan, seguito dal club rossonero come eventuale post Donnarumma prima dell’arrivo di Mike Maignan nel 2021, ha trovato l’accordo con il Monza e sarà dunque il nuovo portiere del club brianzolo. Nelle prossime ore visite ed ufficialità.