Kalulu Juventus, PRESSING dei bianconeri per il riscatto: la RISPOSTA DEL MILAN è chiara. Le ultimissime notizie

Come riferito da La Stampa, la Juventus avrebbe già chiesto al Milan di rivedere le cifre del riscatto di Pierre Kalulu. Il club bianconero potrebbe acquistarlo a titolo definitivo in cambio di 17 milioni di euro totali, oltre i 3,3 già versati nelle casse dei rossoneri.

Il francese ha già convinto tutti e Giuntoli lavora per la sua permanenza, ma la risposta da Milano, al momento, è stata netta: le cifre rimangono quelle e non verranno riviste al ribasso. Questa potrebbe risultare un’operazione molto impattante per il calciomercato Milan.