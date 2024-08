Kalulu Milan, RETROSCENA da non credere! Un club di Serie A ha provato a BEFFARE la Juve

Kalulu-Milan, retroscena da non credere: al centrale francese aveva pensato anche l’Atalanta. La ricostruzione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pierre Kalulu, in uscita dal calciomercato Milan, è stato per poche ore al centro di un duello di mercato a tinte tutte italiane. Sull’ex Lione infatti, oltre alla Juve, era piombata anche l’Atalanta.

Il centrale però ha preferito il club bianconero con cui ha raggiunto un accordo di massima per un contratto pluriennale da 2.5 milioni di euro a stagione più bonus. La fumata bianca è prevista nelle prossime ore.