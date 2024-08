Kalulu Milan, CAMBIANO le cifre dell’offerta della Juve! RIVELAZIONE choc, i rossoneri VALUTANO

Kalulu-Milan, cambiano le cifre iniziali dell’offerta della Juve al club rossonero: la rivelazione di Di Marzio è da non credere

Come riportato da Gianluca Di Marzio, è stata ritoccata al rialzo l’offerta della Juve al calciomercato Milan per la cessione di Pierre Kalulu, difensore centrale classe 2000 in scadenza di contratto a giugno del 2027

I bianconeri si muovono per un prestito a 3.5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 14 più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. I rossoneri valutano e spingono per l’inserimento dell’obbligo di riscatto o di condizioni semplici che lo facciano scattare.