Kalulu Milan: cosa c’è dietro la mancata convocazione col Torino e cosa può succedere. La VERITÀ

Kalulu Milan: cosa c’è dietro la mancata convocazione col Torino e cosa può succedere nelle prossime ore. La VERITÀ

Intervenuto sul proprio profilo X Nicolò Schira ha fatto chiarezza riguardo al futuro di Pierre Kalulu, che non verrà convocato da Fonseca per l’esordio in campionato del Milan contro il Torino.

Il difensore francese non è più nei piani del club rossonero, che ha raggiunto un accordo con la Juventus nei giorni scorsi ed ora aspetta soltanto l’ok definitivo da parte del giocatore. Sono ore cruciali.