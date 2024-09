Kalulu, che STOCCATA al Milan da parte della Gazzetta dello Sport! Scelta INSPIEGABILE dei rossoneri e giudizio IMPIETOSO

Kalulu da urlo in Juve-Napoli: pesantissima stoccata da parte della Gazzetta dello Sport al Milan. Cessione inspiegabile

Tra i migliori in campo della Juve nel match contro il Napoli c’è stato sicuramente Pierre Kalulu, che in coppia con Bremer ha messo la museruola all’attacco avversario, non facendo rimpiangere l’assenza di Gatti.

Sette pieno in pagella secondo i quotidiani sportivi per il francese, con la Gazzetta dello Sport che lo esalta paragonando la sua prova a quella di Ruben Dias e chiedendosi perchè il Milan lo abbia lasciato andare per prendere Emerson Royal al suo posto.