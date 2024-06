Kaladze non ha dubbi su Ancelotti: «Già al Milan era uno dei migliori tecnici al mondo. Il mio rapporto con l’Italia…». Le parole dell’ex rosonero

L’ex difensore del Milan Kakhaber Kaladze ha rilasciato un’intervista a Repubblica.

SU ANCELOTTI – «Ancelotti era già uno dei migliori tecnici del mondo al Milan. Sa come interagire con i giocatori: era un nostro amico e grazie a lui eravamo una grande famiglia. Oggi Carlo continua a vincere a Madrid e sono felice di aver lavorato con lui. Lo ringrazio e gli auguro molti altri successi».

SUL RAPPORTO CON L’ITALIA – «Con l’Italia ho un rapporto speciale, tanti amici, mi sento a casa. Se ho ottenuto qualche successo nel calcio, è legato al Milan. Ho vinto tutto quello che era possibile. Dopo la Georgia, tifo per l’Italia. Non si tratta solo dell’Europeo, da sempre. Sono stato un fan degli Azzurri fin dalla mia infanzia. Avevo in camera il poster di Paolo Maldini e poi è successo che abbiamo giocato e vinto insieme».