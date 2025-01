Juventus Milan, presenza speciale in tribuna: ci sarà anche Stefano Pioli. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, domani sera, sarà impegnato nella prima partita in programma nel 2025. Ad affrontare i rossoneri ci sarà la Juventus di Thiago Motta per la partita valida l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport in tribuna ci sarà anche Stefano Pioli. L’attuale tecnico dell’Al-Nassr, dunque, per la prima volta assisterà ad un match della sua ex squadra.