Jovic Milan, si apre il caso? Terribile sospetto, c’entra il mercato. Cosa succede

Jovic Milan, caso aperto a Milanello? Il serbo convocato in Nazionale ma indisponibile per Paulo Fonseca. Tutti i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan potrebbe presto aprirsi il caso relativo a Luka Jovic.

Il tutto perché l’attaccante serbo non viene convocato da più di un mese Paulo Fonseca per le partite del Milan a causa di una fastidiosa pubalgia, ma puntualmente figura sempre tra le convocazioni della Serbia di Stojkovic. La situazione andrà risolta nelle prossime settimane in attesa del mercato di gennaio.