Jovic Milan, in 10 giorni si decide il suo FUTURO: cosa filtra sull’attaccante che ora è in ritiro con la Serbia

Jovic si è preso 10 giorni di riflessione per prendere una decisione sul suo futuro dopo l’esclusione dai convocati in Lazio Milan a causa di un problema fisico e dalla lista A della Champions League.

A riportarlo è Tuttosport svelando che l’attaccante, che ora è in ritiro con la Serbia per le gare di Nations League con Spagna e Danimarca, nei giorni scorsi era in Bosnia con il padre per assistere ad una gara di terza divisione. Se Furlani ha detto che il Milan avrà bisogno di tutti, resta da capire come Jovic affronterà la stagione. O resta da comprimario, o cercherà una soluzione di mercato in Turchia, entro il 13 settembre.