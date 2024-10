Jacobelli: «Troppo facile prendersela con Fonseca, la società Milan ha un problema. E tocca alla squadra fare questo»

Jacobelli a Sky Sport ha fatto un’analisi sulla situazione del Milan parlando anche di Fonseca e della squadra. Le dichiarazioni

Il giornalista Xavier Jacobelli ai microfoni di Sky Sport ha fatto un’analisi sul Milan.

JACOBELLI – «In questo momento il problema del Milan è capire come la società voglia mettere in riga la squadra. È troppo facile, comodo e superficiale prendersela con Fonseca che dopo aver vinto il derby venne esaltato e oggi è sulla graticola. La fallibilità deve essere tenuta in considerazione anche per un grande allenatore come Fonseca. Però tocca alla squadra dare una risposta molto significativa e sopratutto Leao e Theo, i giocatori più rappresentativi. Torneranno ai livelli di rendimento spettacolare dello scudetto? Qui sta il punto, sta a loro trascinare il Milan».