Italia U21, basterà un pareggio per conquistare la qualificazione al prossimo Europeo. Ma i giovani rossoneri...

Italia U21, basterà un pareggio ai giovani calciatori allenati da Nunziata per conquistare la qualificazione al prossimo Europeo. Non ci sono rossoneri

L’Italia U21 si prepara all’ultima decisiva gara del girone di qualificazione al prossimo Europeo nel 2025 in Slovacchia. La partita contro l’Irlanda vedrà gli Azzurrini giocare per due risultati su tre, dato che anche un pareggio basterà ai ragazzi di Nunziata.

La particolarità che riguarda il Milan è la mancanza di giocatori rossoneri nei convocati dell’Italia. I protagonisti del Milan Futuro in Serie C, infatti, sono divisi tra Under 20 e Under 19.