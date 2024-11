Italia Francia, le possibili scelte di Deschamps: Maignan c'è. E Theo Hernandez...

Italia Francia, ecco le possibili scelte di Didier Deschamps in vista della sfida di questa sera a San Siro. Maignan c’è, Theo Hernandez no

L’Italia di Luciano Spalletti affronterà questa sera la Francia a San Siro in una gara valida per la Nations League. Di seguito le possibili scelte di Didier Deschamps, commissario tecnico dei transalpini. Maignan, portiere del Milan, regolarmente in campo. Out Theo Hernandez per una botta al ginocchio.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundè, Konatè, Saliba, Digne; Rabiot, Koné; Olise, Coman, Nkunku; Thuram. All. Deschamps