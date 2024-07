Italia femminile QUALIFICATA ad Euro 2025! Finlandia travolta 4-0, la PARTITA della rossonera Giuliani

Italia femminile qualificata ad Euro 2025! Finlandia travolta 4-0, la partita della rossonera Laura Giuliani

L’Italia femminile di Andrea Soncin ha staccato il pass per gli Europei 2025. Le azzurre hanno travolto per 4-0 la Finlandia grazie alle reti di Beccari e Giugliano nel primo tempo e di Cambiaghi e Bergamaschi nella ripresa. 90 minuti in campo e clean sheet per il portiere del Milan femminile Laura Giuliani.

Le azzurre chiudono il gruppo A al primo posto davanti all’Olanda. Il torneo si svolgerà dal 2 al 27 luglio del 2025. L’obiettivo è riscattare gli ultimi deludenti Europei.