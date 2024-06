Italia eliminata da Euro 2024, i tifosi FURIOSI sui social: «Il blocco Inter ha funzionato benissimo...» FOTO

Italia eliminata da Euro 2024, i tifosi FURIOSI sui social: «Il blocco Inter ha funzionato benissimo…». Le FOTO dei commenti dei tifosi

Italia eliminata da EURO2024, dopo la sconfitta contro la Svizzera agli ottavi di finale a Berlino. Una Nazionale guidata per gran parte dal famoso blocco Inter paragonato anche dal commissario tecnico degli azzurri Spalletti a quello dell’82. I tifosi sui social non ci stanno e commentano così l’eliminazione: il ct italiano, ricordiamo, non ha portato alcune rossonero in Germania.

Il blocco #Inter ha dato le stessa sicurezza di quello juventino del 2006 e 1982… avevate proprio ragione …. pic.twitter.com/nnzc255Nzb — GiùlemanidallaJuve (@glmdj) June 29, 2024