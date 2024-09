Israele Italia, le PROBABILI FORMAZIONI: Spalletti prepara QUALCHE SORPRESA. Le ultimissime notizie di oggi

L’Italia è pronta a tornare in campo in Nations League. Dopo la grande vittoria siglata contro la Francia gli azzurri scenderanno in campo contro l’Israele. Di seguito le probabili formazioni, non mancano le sorprese per Spalletti, con l’ex Milan Tonali che potrebbe andare in panchina.

ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. Ct. Ben Simon.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Fagioli, Ricci, Pellegrini, Udogie; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti.