Investitori stranieri nel Milan? Cosa succede, Ibrahimovic fa chiarezza dopo le voci degli ultimi mesi

Intervenuto in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche del tema investitori stranieri nel Milan. Le dichiarazioni del dirigente rossonero.

INVESTITORI STRANIERI NEL MILAN – «Non l’ho fatto fino adesso, poi se lo farò… Dipende in che situazione mi mette Gerry. Non si è parlato di investitori. Questo lo passo a Giorgio Furlani per più dettagli. Vivendo quello che rappresenta RedBird, sono sport, entertainment, sono un vincente, non ho paura di sfide».

