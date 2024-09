Inter Milan, Bonolis a SORPRESA: «Vittoria dei rossoneri MERITO di Fonseca, ecco perchè»

Inter-Milan, Paolo Bonolis, noto conduttore e tifoso nerazzurro, ha fatto i complimenti a Fonseca per la vittoria nel derby

Intervistato da Sportpaper, Paolo Bonolis ha dichiarato:

PAROLE – «Nel derby è mancato un Milan che giocasse peggio invece ha fatto una grande partita. E’ stato molto bravo Fonseca a organizzare un gioco costruito fondamentalmente sul contropiede, saltare il centrocampo dell’Inter, poi un paio di giocatori, per quanto ci dicevamo prima, non erano in perfetta condizione, tra cui Lautaro Martinez, che ha fatto un paio di assist: quello per il gol di Dimarco e l’altro parato da Maignan, Mkhitaryan, che non è proprio un ragazzino, quindi. Ho notato che il cambio Çalhanoğlu-Asllani non porta i benefici di altri cambi. Çalhanoğlu è il migliore in Europa nel suo ruolo, tratta il pallone che è una grazia, recupera e gioca in profondità; Asllani, invece, deve uscire da una dimensione di timidezza che lo porta a toccare il pallone solo tre o quattro volte e giocare in orizzontale».