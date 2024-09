Inter Milan, PANCARO non ha dubbi: «SENSAZIONE STUPENDA da milanista, sono convinto di QUESTA COSA». Le sue parole

Giuseppe Pancaro, ex giocatore del Milan, si è concesso in esclusiva ai nostri microfoni. Di seguito le sue dichiarazioni, dove ha analizzato la vittoria nel derby di Milano.

Che sensazioni ti ha lasciato la partita vinta contro l’Inter la scorsa domenica?

«La vittoria di domenica, da ex milanista, mi ha lasciato una sensazione bellissima. Questo è un successo molto importante per il Milan perché veniva da un inizio di stagione non positivo. La speranza è che quanto accaduto domenica sia la base di stagione per poter costruire una stagione da Milan perché io penso che abbia un organico forte. Forse solo l’Inter ha una rosa superiore: i rossoneri sono da secondo posto».