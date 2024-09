Inter Milan, Guarin PROVOCA i rossoneri: «Vince l’inter, QUESTO È OVVIO!». Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Guarin, ex giocatore dell’Inter, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato in questo modo del derby. Di seguito le dichiarazioni del colombiano sulla partita del Milan di questa sera.

EMOZIONI DA DERBY – «Ricordo il boato di San Siro. Io, un ragazzo colombiano cresciuto coi nerazzurri nel cuore, che fulmino Diego Lopez e regalo tre punti alla mia squadra. Quei colori sono stati la mia vita, ne sono ancora innamorato».

COME FINISCE IL DERBY? – «Vincerà l’Inter, è ovvio. La seguo sempre e tifo per il ventunesimo scudetto. È la squadra più forte d’Italia. Vorrei tornare a San Siro e salutare i tifosi. Mi mancano, e spero sia lo stesso anche per loro».