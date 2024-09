Inter Milan, il DERBY degli SFAVORITI: la storia delle SFIDE tra le due squadre

Inter Milan, derby agli ANTIPODI: la storia delle stracittadine VINTE dalla SFAVORITA. Tutti gli esempi del passato

Appuntamento a domenica 22 settembre per il primo derby della stagione tra Inter e Milan. Rossoneri che arrivano da sfavoriti e da una pesante sconfitta casalinga contro il Liverpool. La Gazzetta dello Sport ricorda tutte le stracittadine milanesi vinte dalla squadra che partiva da sfavorita.

IL DERBY DI BRANCA – «Non sempre, però, vince chi si presenta alla regata con il vento tra le vele. Tra i tanti casi di squadra sfavorita che arriva al derby come agnello sacrificale e poi finisce per fare l’impresa, c’è quello curioso del 1995-96. Allora a dominare (come spesso nel decennio) è il Diavolo e l’Inter sembra figlia di un Dio minore: Weah e Baggio contro Carbone e Branca, la cavalcata delle valchirie contro una marcia di provincia. Il Diavolo in casa assalta senza sosta il fortino costruito dal tecnico dopo la puntura a sorpresa di Branca: errore di Eranio su punizione di Centofanti (sic!) e la punta che si avventa. Da quel momento ottantacinque minuti di assalto a vuoto».

MAGGIO DEL 2008 – «Dodici anni dopo le parti sono invertite e la festa rovinata, stavolta dal Milan, fa molto più male al favorito di turno. È il 4 maggio 2008, data cara ai rossoneri ancora una volta padroni di casa. I nerazzurri di Mancini con una vittoria possono cucirsi alla penultima il 16esimo scudetto, mentre dall’altra parte Ancelotti è alla disperata ricerca di punti Champions. Anche qui, una bella forbice di emozioni prima del fischio, poi finisce 2-1 e

l’Inter è costretta alle palpitazioni dell’ultima giornata a Parma pur di respingere la Roma e prendersi il tricolore».