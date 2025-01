Infortunio Vlahovic, il serbo non recupera e salta l’Atalanta: cosa filtra in vista del Milan. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Come appreso da Juventusnews24 Dusan Vlahovic non ce la fa a recuperare dall’infortunio e non sarà a disposizione per la sfida di campionato tra Atalanta e Juventus, in programma domani sera al Gewiss Stadium

L’attaccante serbo, come Conceicao, sarà nuovamente ai box. Questa notizia interessa molto anche il Milan, avversario della Juventus sabato 18 gennaio all’Allianz Stadium alle ore 18:00. Vlahovic, così come Conceicao, verrà valutato giorno per giorno