Infortunio Pavlovic, rischi scongiurati? Arrivano buone notizie dopo il colpo subito contro il Como. La situazione

Infortunio Pavlovic, rischi scongiurati? Dopo l’intervento di Van der Brempt si era temuto il peggio, ma in casa Milan arrivano buone notizie. La situazione

Il Milan ha vissuto un momento di preoccupazione durante il match contro il Como, temendo che il difensore Pavlovic avesse subito un infortunio grave dopo un colpo ricevuto da Van der Brempt. Il contatto con il difensore del Como ha provocato al serbo un vastissimo ematoma ai tessuti molli e un edema sull’osso peroneale, ma, fortunatamente, gli esami hanno escluso fratture, confermando che si trattava di una forte contusione. Il giocatore sarà valutato ulteriormente nei prossimi giorni, ma per il momento la situazione sembra meno grave del previsto.

Festeggiamenti per i 23 anni di Fondazione Milan: un traguardo di inclusività

Mentre il club affronta le preoccupazioni legate agli infortuni, il Milan ha celebrato anche un traguardo importante fuori dal campo. Ieri, il presidente Paolo Scaroni, accompagnato dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, ha presieduto i festeggiamenti per i 23 anni della Fondazione Milan, un’organizzazione che, grazie alla forza del calcio, supporta numerose realtà bisognose.

In questa occasione, il club ha anche celebrato il 40° anniversario dell’ingresso di Silvio Berlusconi alla presidenza del Milan, un’era che ha segnato profondamente la storia del club. Scaroni ha sottolineato i traguardi raggiunti e il percorso positivo intrapreso, nonostante le difficoltà.

Accessibilità al museo rossonero: il Milan pioniere nella tecnologia inclusiva

Il Milan è diventato il primo club in Italia a adottare la tecnologia Tag System per rendere il proprio museo più accessibile ai visitatori con disabilità visive. Attraverso un’app specializzata, il museo diventa sempre più inclusivo, permettendo a tutti di vivere l’esperienza rossonera in modo ancora più immersivo.

