Infortunio Morata, l’attaccante ha CERCHIATO quella data sul calendario: punta a RIENTRARE per quel match! L’obiettivo dello spagnolo

Le novità relative all’infortunio di Alvaro Morata non sono così positive: trovano conferma le indiscrezioni che parlavano di un suo rientro sul campo solo dopo la sosta per le nazionali. Gli ultimi esami ai quali si è sottoposto il centravanti hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro.

Il calciatore verrà rivalutato la prossima settimana ma il suo obiettivo è quello di rientrare per il primo match del Milan subito dopo la sosta, ovvero quello contro il Venezia a San Siro, sfida valevole per la 4^ giornata del campionato di Serie A. In alternativa, farà di tutto per esserci per la partita successiva, ovvero il derby contro l’Inter. A riferirlo è Sky Sport.