Infortunio Leao, il portoghese sicuro assente con la Roma: piano già concordato con Fonseca, sospiro di sollievo a Milanello

Infortunio Leao, l’esterno portoghese salterà sicuramente la gara contro la Roma: l’obiettivo concreto è quello di esserci in Supercoppa

Il Milan perde Rafael Leao per l’ultima partita dell’anno contro la Roma e spera di recuperarlo per la Supercoppa italiana. L’attaccante portoghese si è infortunato contro il Verona e dopo gli esami di ieri pomeriggio è stata evidenziata una elongazione al flessore sinistro.

Verrà fatto un nuovo controllo con risonanza fra una settimana per capire come evolverà la situazione. La speranza di Paulo Fonseca è di averlo di nuovo in campo per la partita contro la Juventus a Riyad.