Infortunio Calabria, rifinitura DECISIVA! Terzino RECUPERATO, cosa FILTRA in vista del Liverpool

Infortunio Calabria, rifinitura decisiva: il terzino è recuperato, Fonseca deve sciogliere il ballottaggio con Emerson Royal

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan, dopo l’allenamento in gruppo della giornata di ieri, piovono conferme sull’avvenuto recupero di Davide Calabria. Il terzino e capitano rossonero aveva saltato la sfida col Venezia per una forte botta rimediata in allenamento prima della sfida contro i lagunari.

La convocazione per la gara di domani contro il Liverpool non è in discussione: Fonseca dovrà sciogliere il ballottaggio relativo alla titolarità sulla destra con Emerson Royal.