Infortunati Milan, Serafini tuona: «Le Federazioni devono farsi sentire con questi due organismi»

Infortunati Milan, Luca Serafini, noto giornalista, ha analizzato la situazione relativa ai tanti guai muscolari dei calciatori

Ospite a Sportitalia, Luca Serafini, noto giornalista tifoso del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Si lamentano solo i Criscitiello, i Serafini, i Denis e i Breda. Quelli che dovrebbero fare la battaglia sono i presidenti, sono le Leghe sono le Federazioni. Finché tutti subiscono tutto quello che la FIFA e la UEFA impongono, per arrivare poi a questo semi-flop del Mondiale per Club, si lasciano ingolfare i calendari. Si lamentano quando perdono, quando si fanno male i giocatori, quando non rientrano…basta! Bisogna trovare un modo per dire stop. Lo vedono fare le società, le Leghe, le Federazioni, non solo noi. Tutti lo vedono cos’è diventato, tutti lo vedono».