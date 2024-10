Inchiesta Ultras Milan, proseguono gli interrogatori: tocca all’ex rossonero, tutti i dettagli

Inchiesta Ultras Milan, proseguono gli interrogatori del PM: in settimana sarà la volta dell’ex rossonero Hakan Calhanoglu

Continua l’inchiesta sugli ultras di Inter e Milan, dopo gli arresti delle scorse settimane e le testimonianze raccolte dai pm di alcuni tesserati di entrambe le squadre come Simone Inzaghi e Javier Zanetti (mentre resta da capire quale sarà il giorno della convocazione di Davide Calabria, che inizialmente era prevista per venerdì scorso ma che è poi slittata).

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, mentre si trovava (e si trova tuttora) nel ritiro della Turchia, Hakan Calhanoglu è stato avvertito del fatto che verrà convocato anch’egli per testimoniare ai pm come persona informata sui fatti. Manca ancora la convocazione ufficiale, ma il centrocampista esporrà la propria versione dei fatti, spiegando il suo rapporto con alcuni membri della Curva Nord nerazzurra, al rientro dalla sosta nazionale.