Inchiesta Ultras Milan, c’è il concreto rischio penalizzazione? Quel precedente fa ben sperare, tutti i dettagli

Inchiesta Ultras Milan, nessun rischio penalizzazione per i rossoneri e l’Inter: il precedente della Juve lascia ben sperare

Inter e Milan, giusto metterlo in chiaro fin dall’inizio, non sembrerebbero direttamente coinvolte nell’inchiesta che sta sconvolgendo le curve dei due club milanesi. Eppure, molti supporters si stanno chiedendo in queste ore se le due società possono incorrere in qualche rischio. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, a dire il vero, ci sarebbe un ‘precedente’ molto simile. Vale a dire il ‘caso biglietti’ della Juve nel lontano 2017.

Quell’episodio fungerebbe infatti da giurisprudenza, al netto delle diverse gradazioni di “contatti” dei tesserati con gli ultras bianconeri: anche in quel frangente interessati al bagarinaggio. Nello specifico all’epoca furono dati biglietti e abbonamenti in numero superiore al consentito. In quel caso solo inibizioni e multe per i dirigenti e nessuna penalizzazione in classifica.