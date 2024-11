Inchiesta Ultras Milan, aggiornamento importantissimo: indagine aperta ufficialmente. Le ultimissime sul mondo rossonero

Emergono importantissime novità riguardo le questioni legate agli Ultras di Milan e Inter. Come riportato da Sportface La Procura della Figc ha aperto un’indagine sulla vicenda degli ultras delle curve di Milan e Inter. Le carte, chieste l’1 ottobre, sono arrivate oggi.

Quanto successo oggi, dunque, apre a nuovi scenari. Per attendere ulteriori sviluppi su quest’argomento non ci resta che attendere l’esito delle indagini attualmente in corso.