Ibrahimovic e quella FOTO in vacanza con Verratti: è già virale , ha mandato in estasi i tifosi del Milan. Ecco le immagini

Quando Zlatan Ibrahimovic decide di pubblicare contenuti sui social, non è certamente mai banale. L’ultimo scatto dello svedese è in compagnia di un suo vecchio compagno di squadra ai tempi del Psg: Marco Verratti.

Eccoli, sorridenti in vacanza, a due giorni dall’inizio del ritiro del Milan a Milanello. Prima di tornare al lavoro, Zlatan ha staccato la spina per qualche ora in compagnia. Tifosi rossoneri in estasi per questa fotografia.