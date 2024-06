Ibrahimovic SOGNA in grande al Milan: «Voglio vincere la Champions League, dobbiamo fare la storia»

Zlatan Ibrahimovic, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del sogno di vincere la Champions League al Milan. Le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del sogno di vincere la Champions League al Milan. Le dichiarazioni del dirigente rossonero.

VINCERE LA CHAMPIONS DA DIRIGENTE – «Voglio vincere più possibile. Quando sei al Milan hai possibilità di vincere tutto quello che si gioca. Non è una rivincita perché non l’ho vinta come calciatore, ma voglio fare la differenza. Voglio entrare in una piazza in cui ho possibilità di farlo. Voglio fare la differenza e iniziare da zero. Non c’entra niente calciatore. Ovvio che voglio vincere la Champions, il Milan vuole fare la storia».

LA CONFERENZA STAMPA DI IBRAHIMOVIC