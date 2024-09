Ibrahimovic Milan, RITORNO in grande stile! Oggi a Milanello, c’è la PROMESSA a Fonseca e alla squadra

Ibrahimovic-Milan, ritorno in grande stile del dirigente svedese: Zlatan oggi a Milanello, spunta la promessa a Fonseca

In casa Milan si sta per assistere ad un’importante staffetta a livello dirigenziale: ripartito per l’America Gerry Cardinale, oggi a Milanello tornerà Zlatan Ibrahimovic, di rientro dall’impegno personale durato 15 giorni (corso di aggiornamento professionale).

Lo svedese sarà oggi a Milanello dopo aver promesso a Fonseca e alla squadra di essere vicino in una settimana delicata tra Liverpool in Champions League e derby in campionato. Zlatan c’è.