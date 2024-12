Ibrahimovic Milan: «Non posso svelare queste sorprese, dobbiamo ricordare a tutti…». Le dichiarazioni dell’ex calciatore ai canali della UEFA

Zlatan Ibrahimovic, in un’intervista di un mese fa riproposta oggi dalla Uefa, ha parlato riguardo alla situazione attuale del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni dove ha approfondito la tematica 125° avversario del club Milan.

ANNIVERSARIO CLUB – «È una cosa che si percepisce all’interno del club: tutti sono entusiasti. Faremo grandi cose per il 125° anniversario, abbiamo in serbo alcune sorprese. Non posso svelare tutto qui perché poi non sarebbe più una sorpresa. Siamo semplicemente una nuova generazione che fa parte della gloriosa storia del club. Dobbiamo ricordare a tutti cos’era il Milan in passato, perché è il passato a determinare il futuro».