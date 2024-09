Ibrahimovic Milan, TUTTO confermato! PIANIFICATO il rientro, ci sarà per QUELLA partita

Ibrahimovic-Milan, tutto confermato: lo svedese torna oggi in Italia, sarà regolarmente presente per la sfida contro il Liverpool

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, piovono conferme definitive in casa Milan sull’imminente ritorno dal suo viaggio di lavoro all’estero di Zlatan Ibrahimovic, assente anche ieri sera a San Siro dopo aver saltato anche Lazio-Milan dello scorso 31 agosto.

Lo svedese tornerà oggi in Italia, con ogni probabilità domani sarà a Milanello e presenzierà sicuramente alla sfida di martedì sera in Champions League contro il Liverpool, gara fondamentale per cominciare al meglio l’avventura nella nuova Champions League.