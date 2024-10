MN24 – Ibrahimovic Milan, assenza inaspettata! La decisione dello svedese in vista dell’Udinese

Ibrahimovic Milan, Zlatan assente a Milanello per tutta la settimana compresa l’odierna giornata di rifinitura. I dettagli

Come appreso dalla nostra redazione, quella appena trascorsa è stata una settimana particolare sul fronte Zlatan Ibrahimovic in casa Milan. Lo svedese infatti è stato assente da Milanello per tutta la settimana confermando questa tendenza anche nell’odierna giornata di rifinitura in vista dell’Udinese.

Con ogni probabilità e senza cambiamenti dell’ultimo minuto, Ibrahimovic sarà presente domani in tribuna a San Siro per la sfida contro i friulani.