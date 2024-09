Ibrahimovic Milan, CONFERMATA l’assenza contro il VENEZIA! Cardinale invece… Le ultimissime notizie sui rossoneri

Mancano ormai solamente due giorni al rientro in campo del Milan in campionato. A San Siro, i ragazzi allenati da Fonseca, andranno alla ricerca contro il Venezia dei primi tre punti ufficiali della stagione.

Come confermato recentemente da Daniele Longo Ibrahimovic non sarà in tribuna ad assistere al match. Discorso diverso, invece, per Cardinale, numero 1 di RedBird. Ora bisogna vedere se lo svedese tornerà per la prima partita di Champions League contro il Liverpool.